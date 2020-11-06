TWITTER YASAKLIYOR

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medyada Trump destekçileri tarafından paylaşılsa da Twitter yönetimi bu görüntülerin paylaşılmasına engel getirmeye başladı.

Art arda yaptığı açıklamalarda, Demokratların oy çaldığını ve geçersiz olan oyları kendi hanelerine eklediğini savunan Trump'a, destek sokaktan geldi.