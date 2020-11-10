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    • Dünya
    • 10.11.2020 18:04
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    • 10.11.2020 18:27
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    : ’in geliştirdiği koronavirüs sının fiyatı 159 TL olarak açıklandı

    haberi... Ölümcül salgını bitirecek geçtiğimiz gün açıklanmıştı. BioNTech ile 'in ortak geliştirdiği aşının bir doz fiyatı 159 TL olarak belirlendi.

    DHA
    Koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu

    Son dakika haberine göre, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs (Kovid-19) aşısının piyasa değerinin altında olacağı duyuruldu. Gelen son dakika haberine göre, ABD ile yapılan anlaşmada bir doz aşının 159 TL olacağı ifade edildi.

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    Koronavirüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech ve ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'in, gelen olumlu verilerinin ardından bu ay içinde ABD'ye koronavirüs aşısı için onay başvurusunu sunacakları belirtildi. Pfizer, ABD hükümeti ile Temmuz ayında 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. İki doz halinde uygulanan bu aşının ABD'deki fiyatlandırılmasında doz başına 159 TL, iki dozunun ise 318 TL olacağı bildirildi.

    ALMANLAR 2021'İN İLK ÇEYREĞİNDE AŞILANMAYI TAHMİN EDİYOR

    Almanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aşının 2021'in ilk çeyreğinden önce alınmayacağı ifade edildi. Açıklamada, "Olumlu bir risk-fayda oranının teyit edilebileceği varsayılırsa, ilk onayların en erken 2021'in ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor" denildi.
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    Haberler Dünya Son dakika: Pfizer’in geliştirdiği koronavirüs aşısının fiyatı 159 TL olarak açıklandı