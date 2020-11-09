Pfizer ve BioNTech tarafından üzerinde çalışılan koronavirüs aşısı ile ilgili gelen haberler piyasalarda "ralli" yaşanmasına neden oldu. Pfizer'in Başkanı ve CEO'su yaşanan gelişmeyi "bilim ve insanlık için harika bir gün" olarak nitelendirdi. BioNTech CEO'su ise daha önceki aşıların yüzde 60-70 oranında etkili olması beklenirken "yüzde 90'dan fazla bir oranın inanılmaz" olduğunu belirtti.