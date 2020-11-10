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Dünya bu iki Türk'ü konuşuyor! Manşetlere taşıdılar | BioNTech koronavirüs aşısını buldu mu?
Dünya bu iki Türk'ü konuşuyor! Manşetlere taşıdılar | BioNTech koronavirüs aşısını buldu mu?
Dün koronavirüs aşı çalışmalarında tüm dünyayı umutlandıran bir gelişme yaşandı. Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının Covid-19'a karşı yüzde 90'dan fazla oranda etkili olduğu açıklandı. BioNTech'in Türk CEO'su Uğur Şahin, elde ettikleri sonuçla ilgili olarak "dönüm noktası" değerlendirmesinde bulundu. Gelen açıklamalar sonrası dünyanın gözü 2008 yılında BioNTech'i kuran Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye çevrildi. Dünya basınında manşetlere çıkan ikili için "Dünyayı kurtaran çift" ifadesi kullanıldı.
10.11.2020 16:53
- Son Güncelleme: 10.11.2020 16:53
Koronavirüsle aşısında başarıya ulaştığını açıklayan ilk şirketin arkasında Türkiye kökenli iki bilim insanı var. ABD merkezli Pfizer ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıklayan Almanya merkezli BioNTech şirketi, aileleri Türkiye'den Almanya'ya göçmüş Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından 2008'de kuruldu.
Evli olan Türeci ve Şahin çiftinin bu başarısı, son yıllarda göç konusunun tartışıldığı Almanya'da, göçmenlerin ülkeye ne kadar faydalı olabileceğine dair bir örnek olarak gösteriliyor.
Avrupa Reform Merkezi baş ekonomisti Christian Odandahl haberin ardından yaptığı Twitter paylaşımında "Almanya uzun süre göç konusunda ne kadar açık olması gerektiği konusuyla uğraştı ve savaş sonrasındaki 'misafir işçiler' programı hep sorgulandı" dedi ve ekledi:
"Uğur Şahin'in babası Köln'deki Ford fabrikasında çalışmaya gelen bu misafir işçilerden biriydi, şimdi oğlu dünyayı saran salgına son veren kişi olabilir."
BioNTech'in CEO'su olan Prof. Uğur Şahin, aynı zamanda Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi'nde çalışıyor. 55 yaşındaki Şahin, daha önce de eşiyle birlikte kurucusu olduğu Ganymed adlı ilaç şirketinin Bilimsel Tavsiye Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.