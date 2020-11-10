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Dünya bu iki Türk'ü konuşuyor! Manşetlere taşıdılar | BioNTech koronavirüs aşısını buldu mu?

Dün koronavirüs aşı çalışmalarında tüm dünyayı umutlandıran bir gelişme yaşandı. Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının Covid-19'a karşı yüzde 90'dan fazla oranda etkili olduğu açıklandı. BioNTech'in Türk CEO'su Uğur Şahin, elde ettikleri sonuçla ilgili olarak "dönüm noktası" değerlendirmesinde bulundu. Gelen açıklamalar sonrası dünyanın gözü 2008 yılında BioNTech'i kuran Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye çevrildi. Dünya basınında manşetlere çıkan ikili için "Dünyayı kurtaran çift" ifadesi kullanıldı.

10.11.2020 16:53 - Son Güncelleme: 10.11.2020 16:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





