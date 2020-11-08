BIDEN TARAFTARLARI "TRUMP'A KARŞI BİLİM KAZANDI" İFADELERİYLE KARŞILADI

Biden'ın ilk icraatının bilim insanları ve bilimle ilgili olması sosyal medyada gündem oldu… Birçok sosyal medya kullanıcısı, bilimin etkisine inanmadığını sık sık dile getiren Trump'ın aksine Biden'ın bu açıklaması sonrasında, "Bilim kazandı" yorumlarını yaptı.

İŞTE JOE BIDEN'IN SON DAKİKA AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR;

* Bu ulusun insanları bize çok net bir zafer kazandırdılar.

* Bu ülkede ve dünyada yarına karşı güven görüyoruz. Ben bölmeyi değil, birleştirmeyi hedefleyen bir başkan olacağım. Hepinizin güvenini kazanmak için çalışacağım.

* Eyaletleri kırmızı ve mavi olarak görmeyeceğim.