Merak edenler için... Joe Biden kimdir?

Hem ülke geneli anketlerde hem de seçimin asıl kaderini belirleyen kritik eyaletlerdeki anketlerde yarışı Trump'ın hep önünde götüren Biden, Associated Press (AP) tarafından açıklanan "resmi olmayan sonuçlara göre" toplamda 279 delegeye ulaşarak başkan olmaya hak kazandı.