Merak edenler için... Joe Biden kimdir?
Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini, mevcut Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ı geride bırakan Demokrat Joe Biden kazandı. Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, 279 delegeye ulaşarak ABD'nin 46. başkanı oldu. 77 yaşındaki Biden, ABD tarihinin en yaşlı başkanı, en çok oyu alarak başkan seçilen ilk kişi ve ülke tarihinin ikinci Katolik başkanı olacak.
07.11.2020 21:46
- Son Güncelleme: 07.11.2020 22:12
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