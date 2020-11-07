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Merak edenler için... Joe Biden kimdir?

Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini, mevcut Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ı geride bırakan Demokrat Joe Biden kazandı. Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden, 279 delegeye ulaşarak ABD'nin 46. başkanı oldu. 77 yaşındaki Biden, ABD tarihinin en yaşlı başkanı, en çok oyu alarak başkan seçilen ilk kişi ve ülke tarihinin ikinci Katolik başkanı olacak.

07.11.2020 21:46 - Son Güncelleme: 07.11.2020 22:12
Merak edenler için... Joe Biden kimdir?

ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ve derin siyasi ayrışmaların gölgesinde yapılan son yılların en zorlu seçimlerini Biden kazandı.

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Merak edenler için... Joe Biden kimdir?

2008-2016 yıllarında dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın başkan yardımcılığını yapan Biden, Cumhuriyetçi rakibinden Beyaz Saray'ı alarak önemli bir başarıya imza attı.

Merak edenler için... Joe Biden kimdir?

Hem ülke geneli anketlerde hem de seçimin asıl kaderini belirleyen kritik eyaletlerdeki anketlerde yarışı Trump'ın hep önünde götüren Biden, Associated Press (AP) tarafından açıklanan "resmi olmayan sonuçlara göre" toplamda 279 delegeye ulaşarak başkan olmaya hak kazandı.

Merak edenler için... Joe Biden kimdir?

JOE BIDEN KİMDİR?

Joe Biden, 20 Kasım 1942'de Pensilvanya eyaletinin Scranton kentinde İrlanda kökenli Katolik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Merak edenler için... Joe Biden kimdir?

1953 yılında ailesiyle beraber Delaware eyaletinin Claymont kentine taşındı. Delaware Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden 1965'te mezun oldu, ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk fakültesini 1969'da bitirdi ve Wilmington'da avukatlık yaptı.

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Son dakika: ABD'de basını duyurdu: 59. başkanlık seçimlerini Joe Biden kazandı!