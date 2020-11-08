SON DAKİKA: Joe Biden, Trump'a karşı zafer ilan etti! ABD'li halk sokağa döküldü
ABD'de yapılan 3 Kasım'daki seçimin ardından kazanan Demokrat Parti adayı Joe Biden oldu. Pensilvanya'yı da alarak gerekli delege sayısına ulaşan Biden yaptığı zafer konuşmasında "Tüm Amerikalıların başkanı olacağım" dedi. Delaware şehrinde zafer konuşması yapan Biden, "Amerika'nın iyileşme dönemi geliyor. Çağımızın savaşlarıyla savaşmak için, refah, virüse karşı savaş, ırkçılık karşısında vermemiz gereken savaş ve gezegenimizi kurtarma savaşı." dedi. Donald Trump ise yenilgiyi kabul etmedi. Biden'ın kazandığının açıklanmasının ardından ABD'de halk sokağa döküldü.
Biden, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Amerika, bu büyük ülkeye liderlik etmek için beni seçmenizden onur duydum. Önümüzde bizi zorlu bir görev bekliyor, ama şu konuda söz veriyorum. Bana oy verin ya da vermeyin tüm Amerikalıların başkanı olacağım. Bana layık gördüğünüz güvene bağlı kalacağım" dedi.