Haberler Galeri Dünya SON DAKİKA: Joe Biden, Trump'a karşı zafer ilan etti! ABD'li halk sokağa döküldü

SON DAKİKA: Joe Biden, Trump'a karşı zafer ilan etti! ABD'li halk sokağa döküldü

ABD'de yapılan 3 Kasım'daki seçimin ardından kazanan Demokrat Parti adayı Joe Biden oldu. Pensilvanya'yı da alarak gerekli delege sayısına ulaşan Biden yaptığı zafer konuşmasında "Tüm Amerikalıların başkanı olacağım" dedi. Delaware şehrinde zafer konuşması yapan Biden, "Amerika'nın iyileşme dönemi geliyor. Çağımızın savaşlarıyla savaşmak için, refah, virüse karşı savaş, ırkçılık karşısında vermemiz gereken savaş ve gezegenimizi kurtarma savaşı." dedi. Donald Trump ise yenilgiyi kabul etmedi. Biden'ın kazandığının açıklanmasının ardından ABD'de halk sokağa döküldü.

08.11.2020 09:36 - Son Güncelleme: 08.11.2020 09:36
SON DAKİKA: Joe Biden, Trump'a karşı zafer ilan etti! ABD'li halk sokağa döküldü

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59'uncu başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden (77) kazandı. Amerikan CNN kanalı ve AP ajansı verilerine göre Biden, rakibi ve mevcut başkan Donald Trump'ı Pensilvanya eyaletinde yenerek ipi göğüsledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Joe Biden, Trump'a karşı zafer ilan etti! ABD'li halk sokağa döküldü

'TÜM AMERİKALILARIN BAŞKANI OLACAĞIM'
Pensilvanya'da sayım tamamlanırken, Nevada, Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ediyor. Ancak mevcut tabloya göre 20 delegesi bulunan Pensilvanya'da yarışı kazanan Biden'ın seçici delege sayısı 273'ü buldu.

SON DAKİKA: Joe Biden, Trump'a karşı zafer ilan etti! ABD'li halk sokağa döküldü

Pensilvanya'da sonuçların belli olmasından birkaç saat sonra ise Biden'ın Nevada eyaletinde de kazanan olduğu açıklandı. Biden böylece 279 delege sayısına ulaştı.

SON DAKİKA: Joe Biden, Trump'a karşı zafer ilan etti! ABD'li halk sokağa döküldü

ABD'de başkan seçilebilmek için en az 270 delege toplamak gerekiyor.

SON DAKİKA: Joe Biden, Trump'a karşı zafer ilan etti! ABD'li halk sokağa döküldü

Biden, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Amerika, bu büyük ülkeye liderlik etmek için beni seçmenizden onur duydum. Önümüzde bizi zorlu bir görev bekliyor, ama şu konuda söz veriyorum. Bana oy verin ya da vermeyin tüm Amerikalıların başkanı olacağım. Bana layık gördüğünüz güvene bağlı kalacağım" dedi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Koronavirüs mutasyona mı uğradı? Danimarka'dan sonra ABD'de tespit edildi
Koronavirüs mutasyona mı uğradı? Danimarka'dan sonra ABD'de tespit edildi