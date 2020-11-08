SON DAKİKA: Joe Biden, Trump'a karşı zafer ilan etti! ABD'li halk sokağa döküldü

Biden, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Amerika, bu büyük ülkeye liderlik etmek için beni seçmenizden onur duydum. Önümüzde bizi zorlu bir görev bekliyor, ama şu konuda söz veriyorum. Bana oy verin ya da vermeyin tüm Amerikalıların başkanı olacağım. Bana layık gördüğünüz güvene bağlı kalacağım" dedi.