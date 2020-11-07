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    • 07.11.2020 20:22
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    • 07.11.2020 20:37
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    : 'a çok sert çıktı: Halk dürüst oy sayımına kavuşana kadar durmayacağım

    haberi... , seçimin henüz bitmediğini vurgulayarak, "Halk hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım." ifadelerini kullandı.

    AA
    Trump Biden'a çok sert çıktı

    haberine göre 'ndeki seçimlerde tansiyon artıyor. , seçimin henüz bitmediğini vurgulayarak, "Halk hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım." tepkisini gösterdi.

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    "TRUMP'IN OYLARI BUHAR OLMUŞ"

    Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Hiçbir teftiş yapılmadı. Oyları sayan 3 metre daha da uzağa gönderildiler. Bu oyların düzgün sayılması için teftiş olmalıydı. Birisi itiraz ederse kenara konulur. Buradaki oy çizelgelerinde güvensiz bir metod kullanıldı. Hiçbir oy mazbatalarına çizelgelerine bakmasına izin verilmedi.

    300 bin oyun söz konusu olduğu hiçbir şekilde değerlendirilmemiş tek bir Cumhuriyetçinin müşahit olmadığı bir ortam vardı. Belli ki burada bir durum var. Ben komplolara inanmıyorum ama tesadüflere de inanamıyorum.

    2 gün 700 bin oyla ileride olan Trump'ın oyları buhar olmuş.

    Vali hiçbir şey yapmıyor. Phialedephia'da vali, belediye başkanları birlikte oy yolsuzluğuna izin verdi."

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    Haberler Dünya Son dakika: Donald Trump Joe Biden'a çok sert çıktı: Halk dürüst oy sayımına kavuşana kadar durmayacağım