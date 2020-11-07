Son dakika haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerde tansiyon artıyor. Donald Trump, seçimin henüz bitmediğini vurgulayarak, "Halk hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım." tepkisini gösterdi.

"TRUMP'IN OYLARI BUHAR OLMUŞ"

Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hiçbir teftiş yapılmadı. Oyları sayan 3 metre daha da uzağa gönderildiler. Bu oyların düzgün sayılması için teftiş olmalıydı. Birisi itiraz ederse kenara konulur. Buradaki oy çizelgelerinde güvensiz bir metod kullanıldı. Hiçbir oy mazbatalarına çizelgelerine bakmasına izin verilmedi.

300 bin oyun söz konusu olduğu hiçbir şekilde değerlendirilmemiş tek bir Cumhuriyetçinin müşahit olmadığı bir ortam vardı. Belli ki burada bir durum var. Ben komplolara inanmıyorum ama tesadüflere de inanamıyorum.

2 gün 700 bin oyla ileride olan Trump'ın oyları buhar olmuş.

Vali hiçbir şey yapmıyor. Phialedephia'da vali, belediye başkanları birlikte oy yolsuzluğuna izin verdi."