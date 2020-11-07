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    • 07.11.2020 11:47
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    Son dakika: su 16 köyü daha 'ın işgalinden kurtardı

    Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı , Azerbaycan sunun 16 köyü daha 'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

    AA
    İHA
    16 köy daha özgür!

    Cumhurbaşkanı , Azerbaycan sunun 16 köyü daha 'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

    Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli'nin Yukarı Veyselli, Yukarı Seyitahmetli, Gorgan, Üçüncü Mahmutlu, Gacar ve Divanalılar, Cebrail'in Yukarı Mezre ve Yanarhac, Gubadlı'nın Gezyan, Balasoltanlı ve Merdanlı, Zengilan'ın Beşdeli, Hocalı'nın Karabulak ve Moşhmaat, Hocavend'in Atagut ve Tsakuri köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

    Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200'den fazla köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Azerbaycan ordusu 16 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı