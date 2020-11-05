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    • 05.11.2020 19:22
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    su işgalci 'ı 3 milyar dolarlık zarara uğrattı! 6 yıllık savunma bütçeleri yok oldu...

    sunun topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonlarda 40 gün geride kalırken 209 yerleşim birimi işgalinden kurtarıldı. Bu süreçte işgalci Ermenistan ordusu 3 milyar dolarlık zarara uğratıldı. Detayları A Müdürü , canlı yayında aktardı.

    AHaber


    Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycan ordusu tarafında 27 Eylül'de başlatılan operasyonlar aralıksız sürüyor. A Haber Yurt Haberleri Müdürü Kerim Ulak cephe hattında yaşanan sıcak gelişmeleri canlı yayında aktardı.

    3 MİLYAR DOLARLIK ZARAR
    Harekatta 40. gün geride bırakılırken 209 köy Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Toplanda ise 830 nokta işgalden kurtarıldı. Dağılık Karabağ hedefine ulaşmak için ise geriye 621 nokta kaldı. Ermenistan ordusuna 40 günlük çatışma sürecinde 3 milyar dolarlık askeri teçhizatı zarara uğratıldı.



    6 YILLIK BÜTÇE!
    Bu rakam Ermenistan'ın 6 yıllık savunma bütçesine denk geliyor.
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    Haberler Güncel Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan'ı 3 milyar dolarlık zarara uğrattı! 6 yıllık savunma bütçeleri yok oldu...