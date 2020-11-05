3 MİLYAR DOLARLIK ZARAR

Harekatta 40. gün geride bırakılırken 209 köy Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Toplanda ise 830 nokta işgalden kurtarıldı. Dağılık Karabağ hedefine ulaşmak için ise geriye 621 nokta kaldı. Ermenistan ordusuna 40 günlük çatışma sürecinde 3 milyar dolarlık askeri teçhizatı zarara uğratıldı.