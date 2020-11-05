



TRUMP HUKUKİ YOLLARA BAŞVURDU

Bu gelişmenin ardından, seçimden önce de posta yoluyla oy kullanılmasına karşı çıkan Başkan Donald Trump, oyların sayımının durdurulması için hukuki yollara başvururken, birçok şaibe iddiasında bulundu.



AMERİKA DEMOKRASİ TARİHİNİ BİR LEKE

Kendisi için kullanılan oyların çöp konteynerlerinde bulunduğunu, yakıldığını söyleyen Trump, bu yaşananların Amerika demokrasi tarihine bir leke sürdüğünü ifade etti.

Konu hakkında Donald Trump destekçileri de şaibeli buldukları durumları sosyal medyada paylaşarak farkındalık oluşturmaya çalışıyor.