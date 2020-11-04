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Dünya Joe Biden'ın bu gafını konuşuyor! Canlı yayında rezil oldu

Son dakika haberi... Bütün dünya ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonucuna kilitlendi.

Başkan Donald Trump ve Demoktarın Başkan adayı rakibi Joe Biden, dünyanın en çok konuşulan iki ismi haline geldi.

Ancak Trump'ın rakibi Biden'ın yaptığı bir gaf, onu dünyaya rezil etmeye yetti de arttı bile.

Üstelik Biden'ın dünyanın ağzına sakız olan potu, sandıklar kapanmadan kısa süre önce geldi.

04.11.2020 17:17 - Son Güncelleme: 04.11.2020 17:23
Dünya Joe Biden'ın bu gafını konuşuyor! Canlı yayında rezil oldu

Dünya ABD'deki Başkanlık Seçimleri'ne kilitlenmişken, Demokrat Başkan adayı Joe Biden, seçim gününde Philadelphia'daki son durağında utanç verici bir gaf yaptı.

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Dünya Joe Biden'ın bu gafını konuşuyor! Canlı yayında rezil oldu

77 yaşındaki Joe Biden'ın dünyanın ağzına sakız olan potu, sandıklar kapanmadan kısa süre önce geldi.

Dünya Joe Biden'ın bu gafını konuşuyor! Canlı yayında rezil oldu

Milliyet'te yer alan habere göre destekçilerine seslenen Biden, torunu Finnegan'ı merhum oğlu Beau Biden olarak tanıttı. "Bu oğlum, Beau Biden, çoğunuz Delaware'deki Senato'ya seçilmesine yardım ettiniz" dedi.

Dünya Joe Biden'ın bu gafını konuşuyor! Canlı yayında rezil oldu

Daha sonra ona kuzeni Natalie'nin adıyla seslendi ve ardından 'yanlış olan' diyerek hatasını düzeltmeye yeltendi.

Dünya Joe Biden'ın bu gafını konuşuyor! Canlı yayında rezil oldu

Sonunda 16 yaşındaki Natalie'yi 'Beau'nun kızı', 20 yaşındaki Finnegan'ı da Hunter Biden'ın kızı olarak tanıtmayı başardı.

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