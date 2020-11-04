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Dünya Joe Biden'ın bu gafını konuşuyor! Canlı yayında rezil oldu

Son dakika haberi... Bütün dünya ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonucuna kilitlendi.



Başkan Donald Trump ve Demoktarın Başkan adayı rakibi Joe Biden, dünyanın en çok konuşulan iki ismi haline geldi.



Ancak Trump'ın rakibi Biden'ın yaptığı bir gaf, onu dünyaya rezil etmeye yetti de arttı bile.



Üstelik Biden'ın dünyanın ağzına sakız olan potu, sandıklar kapanmadan kısa süre önce geldi.

04.11.2020 17:17 - Son Güncelleme: 04.11.2020 17:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





