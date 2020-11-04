ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, ABD Başkanı Donald Trump toplam delege sayısını 213'e çıkardı. Joe Biden ise 238 delege almış durumda bulunuyor. ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.