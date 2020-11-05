Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, hem Kovid-19'u hem de mevsimsel gribi tek bir numuneden aldığı örnekle tespit edebilen bir testi onayladığını bildirdi.

Güney Koreli sağlık yetkilileri, hastaların tek bir testle Kovid-19 ve mevsimsel griple ilgili sonuçları üç ila altı saatte alabileceklerini belirtti.