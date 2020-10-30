SON DAKİKA: Koronada aşı listesi çıkarılıyor: Öncelik verilecekler belli oldu







65 YAŞ ÜSTÜNE AŞI YOK

Hürriyet'in haberine göre, henüz aşıların bağışıklıklarının ne kadar süreceğine ilişkin net bir bilgi ise bulunmuyor. Çalışmaların olması gerekenden hızlı tamamlanması nedeniyle aşılarla ilgili zaman zaman tereddütler oluştuğu, ancak büyük problemler beklenmediği dile getirildi. Aşıların, grip aşısı uygulamasından farklı olarak genç ve sağlıklı kişilere yapılacağı belirtildi. Bu aşılar, 65 yaş üstüne ise yapılmayacak. Aşılar bu yaş grubunda hiç denenmediği için risk alınmayacak. Önceliğin sağlık personeli, polisler veya insan yoğunluğu bulunan yerlerde görev yapanlar olarak belirleneceği de ifade edildi.













PANDEMİDE ÜÇLÜ HESAP

Bu tür pandemi süreçlerinin 1.5 yıl sürdüğü bilgisi paylaşılırken bilimsel çalışmalar ve alınan önlemlerle, yaz aylarında sorunun aşılabileceği değerlendirmeleri yapıldı. Pandemiyle ilgili orta vadeli planlamada, üç başlığın önem taşıdığı bilgisi paylaşıldı:



1- Aşı bağışıklığı,

2- Virüsün mutasyona uğrayarak yok olması,

3- Toplumsal bağışıklığın oluşması.



