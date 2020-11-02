Koronavirüs'ün Avrupa'daki merkez üssü haline gelen İngiltere'de şimdi de kuş gribi alarmı verildi.

İngiltere'nin Kent şehrinde bulunan bir tesiste 480 kümes hayvanında H5N2 türü grip tespit edildi. Kuş gribi virüsünün insanlar arasında yayılmasını engellemek amacıyla 480 hayvanın tümünün itlaf edileceği belirtildi. İngiltere Halk Sağlığı tarafından yapılan açıklamada, virüsün insanlar arasında yayılma riskinin çok düşük olduğu ve iyice pişirilmiş kümes hayvanları ve yumurta ürünlerinin tüketiminin güvenli olduğu ifade edildi.

Birleşik Krallık Baş Veteriner Sorumlusu Christine Middlemiss yaptığı açıklamada, "Kent'teki küçük bir ticari tesiste kuş gribi olduğu doğrulandı. Hastalığın yayılma riskini önlemek için acil adımlar atıldı. Çiftlikte kalan tüm kümes hayvanları itlaf edilecek" dedi.



"HASTA VE ÖLÜ KUŞLARA DOKUNMAYIN"

Halk Sağlığı, durumu yakından izlemek için yerel sağlık koruma ekibi ile çalışmaya devam edileceğini belirtirken, "Hasta veya ölü kuşlara dokunmayın ve herhangi bir hayvanla temas ettikten sonra ellerinizi sabunla iyice yıkadığınızdan emin olun" uyarısında bulundu.

Birleşik Krallık Gıda Standartları Kurumu tarafından yapılan açıklamada ise, kuş gribinin Birleşik Krallık tüketicileri için bir gıda güvenliği riski oluşturmadığı, kuş gribi görülen işletmenin ticari gıda zincirine hastalık görülen hayvan etini veya yumurtayı tedarik edemeyeceği için bu gıdaların tüketiminde herhangi bir risk olmayacağı ifade edildi. Kurum, kümes hayvanı bakıcılarının herhangi bir hastalık belirtisine karşı tetikte olması ve şüpheli hastalıkları derhal rapor etmesi çağrısında bulundu.

VAKA SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 915 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 11 bin 660'a çıktı. Can kaybı ise, 326 artarak 46 bin 555'e ulaştı.