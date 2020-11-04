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    • Dünya
    • 04.11.2020 10:28
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    • 04.11.2020 10:28
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    seçimleri: Kilit eyaletlerde son durum ne? mı, mı önde götürüyor?

    'de seçimi belirleyen "kilit eyaletler" olarak bilinen bölgelerde seçimi Trump önde götürüyor. Trump bu eyaletlerden Florida ve Ohio'yu kazandı. Bu iki eyaleti kazanan Cumhuriyetçi Parti adayları başkanlığı da alıyor.

    ABD'de kilit eyaletlerde son durum ne?

    ABD'de 'swing states' olarak bilinen çekişmeli eyaletlerde son durum Trump'ın galibiyetiyle devam ediyor.

    Florida bu alanda en önemli eyaletlerin başındayken başkan adayına 29 temsilci hakkı veriyor. Trump, Florida'da zaferini ilan etti.


    *Florida'yı Trump kazandı

    OHİO, ABD BAŞKANINI BELİRLİYOR
    Ohio eyaletini kazanan aday genelde ABD Başkanı seçilirken, Trump'ın Ohio'dan da zaferle döndüğü belli oldu.


    *Ohio'yu Trump kazandı

    TEKSAS'I DA KAZANDI. WASHİNGTON POST, 'TRUMP SEÇİMİ KAZANACAK' DİYOR
    Seçimin hala sonuçlanmadığı ABD'de son olarak gelen bilgilere göre ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta da kazandı.


    *Texas'ı da kazandı

    Trump'ın bu eyaletleri önde bitirmesi ise anket şirketlerinin durumunu tekrar tartışmaya açtı. The Washington Post'un çizdiği seçim projeksiyonuna göre Trump bu eyaletlerden sonra seçimi de kazanacak.
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