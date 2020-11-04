ABD'de 'swing states' olarak bilinen çekişmeli eyaletlerde son durum Trump'ın galibiyetiyle devam ediyor.
Florida bu alanda en önemli eyaletlerin başındayken başkan adayına 29 temsilci hakkı veriyor. Trump, Florida'da zaferini ilan etti.
*Florida'yı Trump kazandı
OHİO, ABD BAŞKANINI BELİRLİYOR
Ohio eyaletini kazanan aday genelde ABD Başkanı seçilirken, Trump'ın Ohio'dan da zaferle döndüğü belli oldu.
*Ohio'yu Trump kazandı
TEKSAS'I DA KAZANDI. WASHİNGTON POST, 'TRUMP SEÇİMİ KAZANACAK' DİYOR
Seçimin hala sonuçlanmadığı ABD'de son olarak gelen bilgilere göre ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta da kazandı.