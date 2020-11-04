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    • 04.11.2020 09:14
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    SON DAKİKA: Trump'ın tweetine Twitter'dan skandal sansür: Demokratlar seçimi bizden çalmaya çalışıyor

    Son dakika haberine göre, Başkanı , lere ilişkin, "Büyük avantajımız var ama onlar (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu. Öte yandan, Trump'ın paylaşımına Twitter, "Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." şeklinde uyarı etiketi koydu.

    AA
    Twitter'dan Trump'a skandal sansür

    'deki 59. başkanlık lerinde birçok eyalette sonuçlar açıklanırken, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Trump, Twitter'dan açıklama yaptı.

    Trump paylaşımında, "Büyük avantajımız var ama onlar (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Oylar sandıklar kapatıldıktan sonra kullanılmamalı." ifadelerini kullandı.

    Başka bir paylaşımında ise Trump, ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacağını belirtti.

    Trump'ın Twitter paylaşımlarını, Demokrat başkan adayı 'ın açıklama yaptığı saatlerde yapması da dikkatlerden kaçmadı.

    TWİTTER'DAN TRUMP'IN PAYLAŞIMINA UYARI ETİKETİ
    Öte yandan, Trump'ın paylaşımına Twitter, "Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." şeklinde uyarı etiketi koydu.

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