ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Başkan Adayı Joe Biden arasında yapılan yarış, tüm dünya tarafından takip edilirken; seçimin ABD tarihindeki en kritik seçim olduğu ifade ediliyor.
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06.06 Pensilvanya eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Başkan Adayı Joe Biden karşısında öne geçtiğini duyurdu.
06.02 Ohio eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Başkan Adayı Joe Biden karşısında öne geçtiğini duyurdu.
05:51 Connecticut, Colorado ve Washington DC'yi Biden, Arkansas'ı Trump kazandı.
05:45 ABD'de başkanlık yarışında New York'u Biden aldı.
05:00 ABD medyası, resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkan Adayı Joe Biden 119, ABD Başkanı Donald Trump ise 94 delege aldı. Oy sayımı tüm hızıyla devam ediyor.
04:28 Trump Tennessee'de, Biden New Jersey'de kazandı.
04:26 ABD'de başkanlık yarışında Trump Güney Carolina ve Oklahoma'yı kazandı.
04:25 Alabama'yı Trump, Delaware ve Illinois'ı Biden kazandı.
04:20 Trump Mississippi'yi, Biden Massachusetts'i kazandı.
03:50 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde West Virginia eyaletini Cumhuriyetçi Donald Trump, Virginia'yı ise Demokrat Joe Biden kazandı.
KENTUCKY'DE BIDEN INDIANA'DA TRUMP ÖNDE
03.20 ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Donald Trump Kentucky'yi, Demokrat Joe Biden Vermont'u kazandı.
02.23 ABD başkanlık seçimlerinde Türkiye saati ile oy verme işleminin sonuçlandığı Indiana'da ilk sonuçlar açıklanmaya başladı. ABD medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın, rakibi Joe Biden karşısında ilk sonuçlara göre Indıana'da önde olduğunu duyurdu. Kentucky'de ise Biden'ın üstünlüğü bulunuyor.
02.19 ABD Başkanı Donald Trump: Ülke genelinde çok iyi gidiyoruz.
23.03 ABD seçimlerinden gelen ilk sonuçlarda Donald Trump'ın 4 delegenin çıkacağı News Hamshire'da yüzde 61.5, Biden'ın yüzde 38.5 oy aldığı açıklandı.
ABD'de tarihi seçim başladı. Tüm dünyanın takip ettiği seçim, ABD tarihinin en kritik seçimi olarak görülüyor. Amerikalıların 46'ıncı başkanını seçeceği bu seçimde, 99 milyondan fazla kişinin posta yoluyla erken oy kullandığı belirtiliyor.
"HER YERDE İYİ OLDUĞUMUZU DUYDUM"
ABD Başkanı Donald Trump, Virginia'da yaptığı konuşmada, "İnanılmaz mitinglerimiz ve inanılmaz zamanlarımız oldu. Florida'da çok iyiyiz, Arizona'da çok iyiyiz, Teksas'ta inanılmaz derecede iyiyiz. Her yerde iyi olduğumuzu duydum. Bence harika bir gece geçireceğiz ve daha da önemlisi harika bir dört yıl geçireceğiz" dedi.
TRUMP WASHİNGTON'DA, BİDEN PENNSYLVANİA VE DELAWARE'DE
ABD'deki başkanlık seçimlerinde oy kullanma işlemleri sürerken, başkan adayları da sandıklar kapanmadan önceki son programlarına devam ediyor.
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde sonuçlar merakla beklenirken, Cumhuriyetçi Aday Donald Trump gününün çoğunu Washington'da geçiriyor, Demokrat Aday Biden ise Pennsylvania mitinginin ardından seçim sonuçlarını izlemek üzere Delaware eyaletine geçecek.
Trump, bugün Washington DC yakınlarındaki Virginia'nın Arlington kentinde bir seçim merkezini ziyaret etti.
Basına kapalı geçen ziyaretin ardından gazetecilere konuşan Trump, "Bu gece muhteşem bir gece yaşayacağız." dedi.
Trump, bu akşamdan başarı beklediğini belirterek, "Henüz bir yenilgi ya da zafer konuşması hazırlamadık. Kazanmak kolay ama kaybetmek asla kolay olmadı." yorumunda bulundu.
Bazı eyaletlerin postayla 3 Kasım'a kadar kullanılan oyları, seçimden sonra da kabul etme kararını eleştiren Trump, "3 Kasım gecesi sonuçları öğrenme hakkımız var. Bu seçimleri tüm dünya izliyor." diye konuştu.
Trump, programın ardından döneceği Beyaz Saray'da seçim sonuçlarını takip edecek.
Kazanması durumunda Trump'ın hitabını ve kutlamasını Beyaz Saray'da yapması bekleniyor.
Öte yandan, Demokrat aday Joe Biden bugün son kez seçimler için en kritik eyaletlerden Pennsylvania'da miting düzenledi.
Ardından seçim sonuçlarını takip edeceği Delaware eyaletine geçecek olan Biden, seçimlerden zaferle çıkması durumunda konuşmasını da burada yapacak.