ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Başkan Adayı Joe Biden arasında yapılan yarış, tüm dünya tarafından takip edilirken; seçimin ABD tarihindeki en kritik seçim olduğu ifade ediliyor.



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06.06 Pensilvanya eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Başkan Adayı Joe Biden karşısında öne geçtiğini duyurdu.



06.02 Ohio eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Başkan Adayı Joe Biden karşısında öne geçtiğini duyurdu.



05:51 Connecticut, Colorado ve Washington DC'yi Biden, Arkansas'ı Trump kazandı.

05:45 ABD'de başkanlık yarışında New York'u Biden aldı.

05:00 ABD medyası, resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkan Adayı Joe Biden 119, ABD Başkanı Donald Trump ise 94 delege aldı. Oy sayımı tüm hızıyla devam ediyor.

04:28 Trump Tennessee'de, Biden New Jersey'de kazandı.

04:26 ABD'de başkanlık yarışında Trump Güney Carolina ve Oklahoma'yı kazandı.

04:25 Alabama'yı Trump, Delaware ve Illinois'ı Biden kazandı.

04:20 Trump Mississippi'yi, Biden Massachusetts'i kazandı.

03:50 ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde West Virginia eyaletini Cumhuriyetçi Donald Trump, Virginia'yı ise Demokrat Joe Biden kazandı.

KENTUCKY'DE BIDEN INDIANA'DA TRUMP ÖNDE

03.20 ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Donald Trump Kentucky'yi, Demokrat Joe Biden Vermont'u kazandı.

02.23 ABD başkanlık seçimlerinde Türkiye saati ile oy verme işleminin sonuçlandığı Indiana'da ilk sonuçlar açıklanmaya başladı. ABD medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın, rakibi Joe Biden karşısında ilk sonuçlara göre Indıana'da önde olduğunu duyurdu. Kentucky'de ise Biden'ın üstünlüğü bulunuyor.

02.19 ABD Başkanı Donald Trump: Ülke genelinde çok iyi gidiyoruz.

23.03 ABD seçimlerinden gelen ilk sonuçlarda Donald Trump'ın 4 delegenin çıkacağı News Hamshire'da yüzde 61.5, Biden'ın yüzde 38.5 oy aldığı açıklandı.







ABD'de tarihi seçim başladı. Tüm dünyanın takip ettiği seçim, ABD tarihinin en kritik seçimi olarak görülüyor. Amerikalıların 46'ıncı başkanını seçeceği bu seçimde, 99 milyondan fazla kişinin posta yoluyla erken oy kullandığı belirtiliyor.