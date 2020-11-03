Türk mallarına boykota karşı hamle! O ürünlere Türk bayrağı ve "Türk malı" ibaresi yerleştirdi





Markette yer alan Türk ürünlerinin üzerine Türk bayrağı ve "Türk malı" ibaresi yerleştirdi. AA muhabirine konuşan Al Sani, "Gerçekleştirdiğimiz bu büyük işle gurur duyuyoruz. Türk ürünlerinin dünyadaki en kaliteli ürünler olduğunu düşünüyoruz. Araplar ve Müslümanlar olarak Türk ürünlerinin desteklenmesi bizim için önemli." dedi.