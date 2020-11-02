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    • 02.11.2020 12:11
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    SON DAKİKA: 'da Müslüman düşmanlığı: karşıtlığını eleştiren yazıyı yayından kaldırdılar

    Alman kamu kanalı olan ZDF ile bağlantılı çocuk kanalı Kika TV'de yayınlanan bir programda iyet ve Müslümanlar terörizm ile bağdaştırılmaya çalışılmasının ardından bugün de dünyanın en ünlü politika dergilerinden 'da yer alan 'daki İslam karşıtı “köktenci sekülerizmi” eleştiren yazının yayından kaldırıldığı öğrenildi.

    Fransa'nın İslam düşmanlığı!
    'a ve kutsala hakareti adeta devlet düzeyinde teşvik eden ve Müslümanların ifade özgürlüklerini kısıtlayan , bu kabul edilemez tutumuna yönelik eleştirel görüşler söz konusu olduğunda ifade özgürlüğüne tahammül edemediğini bir kez daha ortaya koydu.

    Dünyanın en ünlü politika dergileri arasında bulunan merkezli dergisinde yayımlanan "Fransa'nın tehlikeli laiklik dini" başlıklı eleştirel makale, Fransa'da yarattığı rahatsızlık nedeniyle silindi.

    Derginin Yazı İşleri Müdürü Stephen Brown, söz konusu yazıyı derginin "editöryal standartlarına" uymadığı gerekçesiyle internet sitelerinden kaldırdıklarını açıkladı.




    Akademisyen Farhad Khosrokhavar'ın kaleme aldığı yazıda, "Fransa'da laikliğin çok aşırı bir biçime evrildiği ve adeta sivil dine dönüştüğü" belirtilerek, "Fransa'nın ülke içinde ve dışında köktenci sekülarizmi için ağır bir bedel ödüyor." değerlendirmesinde bulunulmuştu.


    Makalede, şu ifadelere yer verilmişti:

    "Fransa'da 1970'lere kadar mevcut ılımlı laikliğimiz çok aşırı bir biçime evrildi. Adeta bir sivil dine dönüştü. Bakanlar onun rahibi, cumhurbaşkanımız Papası, entelektüeller müritleridir. İslama karşı daha az çatışmacı yaklaşımı savunanlar ise kafir sayıldı."





    "Batı Avrupa'da kutsala hakaret yasaldır. Ancak bu özgürlüğü korumak başka, Fransa'da olduğu üzere coşkulu şekilde teşvik etmek başkadır. Bu hak, çoğunluğu Fransız kolonileri kökenli, yüzde 6-8'i Müslüman nüfusa sahip bir ülkede ölçülü şekilde kullanılmalıdır."

    "Masumlar terör saldırılarında ölüyor, dünyada Müslümanlar Fransız değerlerini reddediyor, ürünlerini boykot ediyor, Fransız Müslümanlarının ifade özgürlükleri kısıtlanıyor. Fransa, ülke içinde ve dışında köktenci sekülarizmi için ağır bir bedel ödüyor."

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Fransa'da Müslüman düşmanlığı: İslam karşıtlığını eleştiren yazıyı yayından kaldırdılar