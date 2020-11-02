Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 02.11.2020 18:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.11.2020 18:46
    ABONE OL

    Son dakika: kapatıldı!

    Son dakika haberi... , ’nın ülkedeki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

    AA
    Fransa Ülkü Ocakları kapatıldı

    Son dakika haberi... Fransa İçişleri Bakanlığı, Ülkü Ocakları'nın ülkedeki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

    İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ulusal Meclis Kanunlar Komitesi önünde yaptığı açıklamada, hükümetin çarşamba günkü Bakanlar Kurulu'nda "Bozkurtlar" olarak bilinen Ülkü Ocakları'nın kapatılmasının kararlaştıracağını belirtti.

    Ülkenin güneyindeki Vienne kentinde 28 Ekim'de Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 otoyolunu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu çıkan olayda 4'ü Türk 5 kişi yaralanmıştı.

    Bu olayın ardından Lyon ve Dijon kentlerindeki Türkler, Ermeni göstericilerin şiddetine karşı yürüyüş düzenlemiş, polis Türklere biber gazıyla müdahale etmiş ve katılımcılara para cezası kesmişti.

    Bazı Fransız makamları ve siyasiler, Ermeni şiddetine tepki vermezken, yürüyüş yapan Türklerin sınır dışı edilmesi gerektiğini savunmuştu.

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | Android

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | App

    Takvim Gazetesini telefonuna indir | Huawei App
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Son dakika: Fransa Ülkü Ocakları kapatıldı!