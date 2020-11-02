Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal kaynak arama çalışmalarını hazmedemeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye karşıtlığıyla başladığı açıklamalarına İslam karşıtlığıyla devam etti. Macron, şimdi de Türkiye'ye karşı skandal bir iftirada bulundu.
"İŞGALCİ" DEDİ
Fransa Cumhurbaşkanı El Cezire'ye verdiği röportajda Türkiye'nin Suriye'deki DEAŞ, YPG gibi terör örgütlerine karşı yürüttüğü harekatlar için "işgalci" iftirasında bulundu.
YPG'Yİ ÖVDÜ
Macron, bu iftirasını atarken PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi de övmekten geri durmadı. YPG'li teröristler için "kahraman" ifadesini kullandı.
TÜRKİYE, DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİ DURDURDU
Emmanuel Macron, tüm bu iftiraları ve terörist seviciliğinin yanında Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'yla DEAŞ'lı teröristleri durdurduğu gerçeğini ise unuttut. Türkiye, 4 yıl önce başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'yla DEAŞ'lı teröristleri etkisiz hale getirerek hem kendi sınır güvenliğini sağladı hem de Avrupa'nın birçok kentinde eylem düzenleyen DEAŞ'lı teröristlerin ayağını kesti.