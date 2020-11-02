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    • Dünya
    • 02.11.2020 14:33
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    • 02.11.2020 14:40
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    'nin önlediği 'lı teröristler sayesinde Fransa'da rahat eden Macron Türkiye'ye "işgalci" dedi

    , 4 yıl önce 'de 'a karşı 'nı başlattı. Türkiye, bu operasyonla hem kendi sınır güvenliğini sağladı hem de Avrupa'ya gitmeye çalışan DEAŞ'lı teröristlerin ayağını kesti. 'nın bu operasyonu sayesinde Fransa ve başta olmak üzere Avrupa ülkeleri de rahat bir nefed aldı. Ancak Emmanuel Macron'un Türkiye karşıtlığı bu gerçeği görememesine neden oluyor. Suriye'de DEAŞ'a karşı 'yi öven Macron, Türkiye'ye ise yaptığımız operasyonlardan dolayı "işgalci" iftirasında bulundu.

    Macron'dan Türkiye'ye skandal bir iftira daha

    Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal kaynak arama çalışmalarını hazmedemeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye karşıtlığıyla başladığı açıklamalarına İslam karşıtlığıyla devam etti. Macron, şimdi de Türkiye'ye karşı skandal bir iftirada bulundu.

    "İŞGALCİ" DEDİ
    Fransa Cumhurbaşkanı El Cezire'ye verdiği röportajda Türkiye'nin Suriye'deki DEAŞ, YPG gibi terör örgütlerine karşı yürüttüğü harekatlar için "işgalci" iftirasında bulundu.

    YPG'Yİ ÖVDÜ
    Macron, bu iftirasını atarken PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi de övmekten geri durmadı. YPG'li teröristler için "kahraman" ifadesini kullandı.

    TÜRKİYE, DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİ DURDURDU
    Emmanuel Macron, tüm bu iftiraları ve terörist seviciliğinin yanında Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'yla DEAŞ'lı teröristleri durdurduğu gerçeğini ise unuttut. Türkiye, 4 yıl önce başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'yla DEAŞ'lı teröristleri etkisiz hale getirerek hem kendi sınır güvenliğini sağladı hem de Avrupa'nın birçok kentinde eylem düzenleyen DEAŞ'lı teröristlerin ayağını kesti.
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    Haberler Dünya Türkiye'nin önlediği DEAŞ'lı teröristler sayesinde Fransa'da rahat eden Macron Türkiye'ye "işgalci" dedi