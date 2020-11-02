YPG'Yİ ÖVDÜ

Macron, bu iftirasını atarken PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi de övmekten geri durmadı. YPG'li teröristler için "kahraman" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE, DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİ DURDURDU

Emmanuel Macron, tüm bu iftiraları ve terörist seviciliğinin yanında Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'yla DEAŞ'lı teröristleri durdurduğu gerçeğini ise unuttut. Türkiye, 4 yıl önce başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'yla DEAŞ'lı teröristleri etkisiz hale getirerek hem kendi sınır güvenliğini sağladı hem de Avrupa'nın birçok kentinde eylem düzenleyen DEAŞ'lı teröristlerin ayağını kesti.