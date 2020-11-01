Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 01.11.2020 19:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.11.2020 19:15
    ABONE OL

    Karadaği’den ’a önemli çağrı: 'Hazreti Peygamber'den ve Müslümanlardan özür dile!'

    Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Cumhurbaşkanı Emmanuel 'u, İslam karşıtı söylemlerinden ötürü hem Hazreti Peygamber'den hem Müslümanlardan özür dilemeye çağırdı.

    Karadaği’den Macron’a önemli çağrı!

    Karadaği Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'un merkezli televizyonuna verdiği röportajda, "sözlerinin İslam dünyasında yanlış anlaşıldığına dair ifadelerinin" ılımlılık yönünde atılmış bir adım olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını ifade etti.

    "Macron'un (Al Jazeera'daki) sözleri, ilk açıklamalarıyla Müslümanların kalbinde açtığı yarayı tedavi etmeye yetmez. Ondan, Hazreti Muhammed'den ve tüm Müslümanlardan özür dileme cesaretini göstermesini bekliyoruz." ifadesini kullanan Karadaği, Macron'dan İslam ve kutsal değerlere hakaretin suç sayılmasını sağlayacak kanunlar çıkarmasını istedi.

    Macron, Al Jazeera'ya verdiği röportajda, Hazreti Peygamber'e hakaret içerikli karikatürler nedeniyle Müslümanların yaşadığı şoku anladığını söylemişti. Cumhurbaşkanı, söz konusu karikatürlerin hükümeti değil, bağımsız bir gazeteyi temsil ettiğini kaydetmişti.


    Fransa'da 16 Ekim'de 'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi 'nun hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

    Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

    haberin devamı
    haberin devamı

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Karadaği’den Macron’a önemli çağrı: 'Hazreti Peygamber'den ve Müslümanlardan özür dile!'