Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 29.10.2020 13:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.10.2020 13:38
    ABONE OL

    SON DAKİKA: ’nın Nice kentindeki provokatif saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

    Son dakika haberine göre, 'nın Nice kentinde bulunan Notre-Dame kilisesinin yakınlarında da hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Öte yandan bir kişinin başının kesildiği ve olaya ilişkin terör soruşturması başlatıldığı öğrenildi.



    'nın güneyinde yer alan Nice kentinde, bir saldırgan gerçekleştirdi. Fransız Polisi, Notre-Dame Kilise'nin yakınında gerçekleştirilen saldırının ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.





    DURUM KONTROL ALTINDA
    Polis, "durum kontrol altında, panik yapmayın" açıklamasını yaptı. Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, olayın bir terörist saldırı olarak değerlendirildiğini belirtti ve saldırganın gözaltına aldığını açıkladı.





    İçişleri Bakanı Gérald Darmanın olayla ilgili polis operasyonunun devam ettiğini ve kriz masası oluşturulduğunu söyledi.




    OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun kriz masasına katıldığı bildirildi. Öte yandan bir kişinin başının kesildiği ve olaya ilişkin terör soruşturması başlatıldığı öğrenildi.


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya SON DAKİKA: Fransa’nın Nice kentindeki provokatif saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti