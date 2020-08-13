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    • Dünya
    • 13.08.2020 16:02
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    • 13.08.2020 16:02
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    'da camiye alçak saldırı

    'nın Lyon şehrinde bulunan Esselam isimli cami kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklanmaya çalışıldı. Cami yöneticisi söz konusu girişimle ilgili olarak "Suçlular hala iş başında. Ne zamana kadar?" ifadesini kullandı.

    Fransa'da camiye alçak saldırı

    'nın güneyindeki Lyon kentinde "Essalam" adlı camiye kundaklama girişimde bulunuldu.

    Fransız basınında yer alan e göre Lyon kentinin 2'nci bölgesinde bu gece "Esalam" adlı camide çıkan yangında caminin kapısı hasar gördü.

    İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, camiye kundaklama girişimini kınadığını belirterek, İslam, Yahudi ve Hrıstiyan karşıtı eylemlerin nefretle dolu olduğu kaydetti.

    Lyon Camisi yöneticisi Kamel Kabtane de söz konusu caminin kundaklama girişimine maruz kaldığını aktararak, "Suçlular hala iş başında. Ne zamana kadar?" ifadesini kullandı.

    Lyon'da bir hafta önce de Ömer Camisi'nde yangın çıkmıştı.

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