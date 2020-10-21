Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 21.10.2020 10:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.10.2020 11:06
    ABONE OL

    SON DAKİKA: ’da Müslüman kadınlara ırkçı saldırı

    Son dakika haberine göre, ’da iki Müslüman kadının yakınlarında, 2 kadın tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı belirtildi. Polisin, iki ‘ırkçı’ saldırganı gözaltına aldığı ifade edilirken, saldırganların  ‘cinayete teşebbüs’ suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.


    'da iki Müslüman kadının yakınlarında bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi.Başkent 'te meydana gelen olayda, Eyfel Kulesi yakınlarındaki mağazada alışveriş çıkışı Cezayir uyruklu Kenza (49), Amel (46) adlı Müslüman kadınların iki ırkçı kadın saldırgan tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi.



    Fransız medyası, olay sırasında müslüman kadınlara saldıran ırkçı saldırganların "Pis Araplar" diye bağırdığını aktardı. Polisin, iki 'ırkçı' saldırganı gözaltına aldığı ifade edilirken, saldırganların 'cinayete teşebbüs' suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya SON DAKİKA: Fransa’da Müslüman kadınlara ırkçı saldırı