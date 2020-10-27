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    • Dünya
    • 27.10.2020 17:54
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    • 27.10.2020 17:54
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    'da Türk bayrağı yakan alçaklara tokat gibi yanıt

    Son dakika haberine göre, ’daki Ermeni Taşnak Partisi'ne üye göstericiler, ve aleyhinde yaklaşık bir saat slogan attıktan sonra Azerbaycan, Türkiye ve  bayrağını yaktı. Lübnan'da yaşayan Mardinliler ise Pazartesi akşamı yaşanan olaylara tepki olarak elçiliğin ana kapısına üzerinde 'ın fotoğrafının yer aldığı dev Türk bayrağı astı.

    Türk bayrağı yakan alçaklara tokat gibi yanıt

    ordusu savaşında hezimet yaşarken, Diaspora Ermenileri ABD'den Arjantin'e, Polonya'dan 'a birçok ülkede gösteri düzenliyor.

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Büyükeliği önünde toplanan bir grup Ermeni, polise taş ve havaifişeklerle saldırdı.

    Lübnan'daki Ermeni Taşnak Partisi'ne üye göstericiler, Türkiye ve aleyhinde yaklaşık bir saat slogan attıktan sonra Azerbaycan, Türkiye ve bayrağını yaktı.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ve Azerbaycan lideri 'in fotoğraflarının da yakıldığı görüldü.


    Lübnan'da yaşayan Mardinliler ise Pazartesi akşamı yaşanan olaylara tepki olarak elçiliğin ana kapısına üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı dev Türk bayrağı astı.

    Bayrağı asanlardan Ahmet Avasa, "Lübnan'daki tüm Mardinliler adına Türk bayrağına saygısızlık eden korkakları kınıyoruz. Bu bayrak Müslümanların simgesidir. Bu bayrağı kendi adıma ve tüm Mardinliler adına Türk Büyükelçiliğinin kapısına asıyorum. Müslümanların simgesini yakan eller felç olsun" dedi.


    Ekonomik sıkıntılar nedeniyle 1920'lerde Mardinliler Lübnan'a göç etmeye başladı. Asıl göç 1950-1970 yıllarında yoğun olarak gerçekleşti. O yıllarda Lübnan'daki Mardinlilerin sayısının 60-70 binlerde olduğu tahmin ediliyor.

    Lübnan'a gelen Mardinliler, uzun yıllar kimlik almak için mücadele verdi ve bu mücadele 1994'te dönemin Başbakanı 'nin 15 bine yakın Mardinliye Lübnan vatandaşlığı vermesiyle sonuçlandı. Beyrut'ta yaşayan Mardinlilerin yaklaşık 17 bini hem Türk hem de Lübnan vatandaşlığına sahip.

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