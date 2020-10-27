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    • 27.10.2020 13:09
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    SON DAKİKA: Ermenistan işgali altındaki ’da sözde askeri sorumlu görevden alındı

    Son dakika haberine göre, Ermenistan işgali altındaki ’ın silahlı güçlerinin başında bulunan görevden alındı. Öte yandan Azerbaycan 27 Eylül'de başlattığı topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda 4 şehir, 3 kasaba ve 170 köyü kurtarmıştı.

    AA
    Ajanslar son dakika geçti! Görevden alındı

    Ermenistan işgali altındaki 'ın silahlı güçlerinin başında bulunan görevden alındı.




    GÖREVDEN ALINDI
    Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan sosyal medya sitesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Celal Harutyunyan'ın Dağlık Karabağ'da yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını belirtti.




    4 ŞEHİR 3 KASABA VE 170 KÖY KURTARILDI
    Azerbaycan 27 Eylül'de başlattığı topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda 4 şehir, 3 kasaba ve 170 köyü kurtarmıştı.

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