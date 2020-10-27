Azerbaycan ordusu Ermenista'nın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için 27 Eylül'de başlattığı operasyonlarını aralıksız devam ettiriyor.

Operasyonlar kapsamında bu zamana kadar üç kent merkezi, üç kasaba ve 170 civarında köy ile bazı önemli tepeler Ermenistan'ın işgalinden kurtarılarak bölgede kontrol sağlandı.

Yenişafak'ın haberine göre Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarılan bölgelerden üçü ise ekonomik olarak oldukça dikkat çekiyor.



Söz konusu şehirler ise; 1993'te işgal edilen Gubadlı, Zengilan ve Cebrail.