Fransız bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin kınandığı açıklamada, bu tür eylemlerin İslam'ın öğretileri ve değerlerine aykırı olduğu vurgulandı.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışmalara ve İslam dünyasında protestolara yol açtı.

Macron son dönemde yaptığı bir açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.

Fransa'nın çokuluslu "süper büyük" petrol şirketi Total, Libya hükümetinin onayıyla, 10 Aralık 2019'da Libya'nın doğusundaki Sirte petrol havzasında bulunan imtiyazları satın almak için Libya Ulusal Petrol Kurumu ile bir anlaşma imzalamıştı.

Total, 1954'ten beri Libya'da faaliyet yürütüyor.