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    • Dünya
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    • 24.10.2020 10:03
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    İslam düşmanı 'ya boykot! Ürünler raflardan kaldırılıyor

    Son dakika haberi... 'e yönelik hakaret içeren karikatürlerin 'da bazı binaların cephelerine yansıtılması Müslümanların tepkisini çekti. ve Kuveyt, bu hareketi kınadı. ve 'da ise Fransız ürünleri boykot ediliyor.

    İslam düşmanı Fransa'ya boykot!

    'da bir öğretmen, öğrencilere Fransız dergisi 'da 2015 yılında yayımlanan 'e ve İslam'a hakaret içeren karikatürleri gösterdi.

    Öğretmenin öldürülmesi üzerine, bu kez bazı yerel idareler resmi binalara bu karikatürleri yansıttı. Fransız hükümetinin bu saygısızca davranışına İslam dünyasından tepkiler yağıyor.

    "MÜSLÜMANLARIN DUYGULARINA YAPILAN SİSTEMATİK SALDIRIYI KINIYORUZ"
    TRT Haber'de yer alan habere göre Fransa'nın bu tavrını kınadı. Yapılan açıklamada "Hazreti Muhammed'in şahsının temsil ettiği dini sembollere hakaret ederek Müslümanların duygularına yapılan sürekli sistematik saldırıyı kınıyoruz" denildi.

    Açıklamada, özgürlük adı altında hiçbir dinin sembolüne hakaret edilmesinin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

    FRANSIZ ÜRÜNLERİ RAFLARDAN KALDIRILIYOR
    Kuveyt kin, nefret ve şiddeti doğuracak siyasi söylemlerin vahim sonuçlara yol açabileceği uyarısı yaptı.

    'ta aktivistler, sosyal medyada profil fotoğraflarını değiştirdi, yerine "Muhammed Resulullah" yazısını koydu. Fransız mallarına boykot başlatarak, bütün Müslümanlara boykota katılma çağrısı yaptılar.

    'da da marketler, Fransız mallarını raflardan kaldırmaya başladı.

    Fransız öğretmenin öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Macron ve birçok siyasetçi Müslümanları hedef gösteren açıklamalar yapmıştı.

    Fransız polisi, ülke genelinde 50'den fazla cami ve derneğe baskın düzenlemişti.

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    Haberler Dünya İslam düşmanı Fransa'ya boykot! Ürünler raflardan kaldırılıyor