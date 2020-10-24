Fransa'da bir öğretmen, öğrencilere Fransız dergisi Charlie Hebdo'da 2015 yılında yayımlanan Hazreti Muhammed'e ve İslam'a hakaret içeren karikatürleri gösterdi.

Öğretmenin öldürülmesi üzerine, bu kez bazı yerel idareler resmi binalara bu karikatürleri yansıttı. Fransız hükümetinin bu saygısızca davranışına İslam dünyasından tepkiler yağıyor.

"MÜSLÜMANLARIN DUYGULARINA YAPILAN SİSTEMATİK SALDIRIYI KINIYORUZ"

TRT Haber'de yer alan habere göre İslam İşbirliği Teşkilatı Fransa'nın bu tavrını kınadı. Yapılan açıklamada "Hazreti Muhammed'in şahsının temsil ettiği dini sembollere hakaret ederek Müslümanların duygularına yapılan sürekli sistematik saldırıyı kınıyoruz" denildi.

Açıklamada, özgürlük adı altında hiçbir dinin sembolüne hakaret edilmesinin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

FRANSIZ ÜRÜNLERİ RAFLARDAN KALDIRILIYOR

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı kin, nefret ve şiddeti doğuracak siyasi söylemlerin vahim sonuçlara yol açabileceği uyarısı yaptı.

Fas'ta aktivistler, sosyal medyada profil fotoğraflarını değiştirdi, yerine "Muhammed Resulullah" yazısını koydu. Fransız mallarına boykot başlatarak, bütün Müslümanlara boykota katılma çağrısı yaptılar.

Katar'da da marketler, Fransız mallarını raflardan kaldırmaya başladı.

Fransız öğretmenin öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Macron ve birçok siyasetçi Müslümanları hedef gösteren açıklamalar yapmıştı.

Fransız polisi, ülke genelinde 50'den fazla cami ve derneğe baskın düzenlemişti.

