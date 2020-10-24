Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Akdeniz'de, Libya'da, Karabağ'da karşımıza çıktı. Hiçbirinde tutunamadı. Fakat uslanmadı. Şimdi de tahrike başladı.



Kışkırtıcı Charlie Hebdo karikatürlerini Montpellier ve Toulouse'da kamu binalarına yansıttı. Başarısız siyasi kariyerine İslam düşmanlığını da kattı. Çakma Napolyon, yine müslümanlar'ı hedef aldı. İslam'a hakaret eden çirkin karikatürleri devlet dairelerine astı.



İki kentte duvarlara yansıtılan görüntülerin önümüzdeki günlerde tüm ülkeye yayılacağı açıklandı. Avrupa ayağa kalktı.