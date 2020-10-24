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    • 24.10.2020 Gazete
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    Çakma Napolyon Macron şimdi de tahrike başladı! 'nun karikatürleri Fransa'da devlet binalarına yansıtıldı

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ’de, ’da, Karabağ’da karşımıza çıktı. Hiçbirinde tutunamadı. Fakat uslanmadı. Şimdi de tahrike başladı. İki kentte duvarlara yansıtılan görüntülerin önümüzdeki günlerde tüm ülkeye yayılacağı açıklandı.

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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'de, 'da, Karabağ'da karşımıza çıktı. Hiçbirinde tutunamadı. Fakat uslanmadı. Şimdi de tahrike başladı.


    Kışkırtıcı karikatürlerini Montpellier ve Toulouse'da kamu binalarına yansıttı. Başarısız siyasi kariyerine İslam düşmanlığını da kattı. Çakma Napolyon, yine müslümanlar'ı hedef aldı. İslam'a hakaret eden çirkin karikatürleri devlet dairelerine astı.


    İki kentte duvarlara yansıtılan görüntülerin önümüzdeki günlerde tüm ülkeye yayılacağı açıklandı. Avrupa ayağa kalktı.

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    Haberler Güncel Çakma Napolyon Macron şimdi de tahrike başladı! Charlie Hebdo'nun karikatürleri Fransa'da devlet binalarına yansıtıldı