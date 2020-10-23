Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 23.10.2020 16:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.10.2020 16:11
    ABONE OL

    Macron haddini aşıyor! 'e hakaret leri devlet binalarına yansıtıldı

    Emmenuel Macron, 'e hakaret eden lerden vazgeçmeyeceklerini söylemesinden sonra Fransa'da karikatürler devlet binalarında gösterime sokuldu. Skandal karikatürlerde, Hz. Muhammed'e ithafen "Aptallar tarafından sevilmek zordur." ve "Muhammed köktencilerle uğraşıyor." ifadesine yer verildi.

    Macron haddini aşıyor!

    İslam karşıtı açıklamalarıyla Müslüman aleminde büyük tepki toplayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir skandala daha imza attı.



    Macron geçtiğimiz gün, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde öldürülen öğretmen Samuel Paty'nin cenaze töreninde özgürlükleri savunmaya devam edeceklerini ifade ederek, Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.



    TALİMAT VERDİ
    Macron'un bu açıklamalarından sonra Fransa'da, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri devlet binalarında yerini buldu. Fransız Charlie Hebdo dergisi tarafından yayınlanan ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler, dün gece Montpellier ve Toulouse şehirlerinde devlet kurumlarına ait binalarda gösterildi.



    Paylaşılan karikatürlerde, Hz. Muhammed'e ithafen "Aptallar tarafından sevilmek zordur." ve "Muhammed köktencilerle uğraşıyor." ifadesine yer verildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Macron haddini aşıyor! Hz. Muhammed'e hakaret karikatürleri devlet binalarına yansıtıldı