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    • 16.10.2020 12:29
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    Son dakika: Yunan Bakan Dendias’tan yeni provokasyon: anıtını ziyaret etti

    Son dakika haberi... Yunan yetkililer, bölgede karşıtı provokatif adımlarına bir yenisini ekledi. ’a giden , yapacağı görüşmeler öncesi anıtını ziyaret etti.

    Dendias’tan sözde soykırım anıtına ziyaret

    Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki gerilim sürerken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ermenistan'a gitti.

    İLK DURAĞI SÖZDE SOYKIRIM ANITI OLDU
    Yunan bakanın, Ermenistanlı yetkililerle gerçekleştireceği görüşme öncesi ilk durağı sözde soykırım anıtı oldu.



    Beraberindeki heyetle birlikte sözde soykırım anıtına ziyaret gerçekleştiren Dendias, sözde anıta çelenk bıraktıktan sonra hatıra defterini imzaladı.



    Dendias daha sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşmek üzere bölgeden ayrıldı.
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    Haberler Dünya Son dakika: Yunan Bakan Dendias’tan yeni provokasyon: Sözde soykırım anıtını ziyaret etti