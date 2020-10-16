Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki gerilim sürerken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ermenistan'a gitti.
İLK DURAĞI SÖZDE SOYKIRIM ANITI OLDU
Yunan bakanın, Ermenistanlı yetkililerle gerçekleştireceği görüşme öncesi ilk durağı sözde soykırım anıtı oldu.
Beraberindeki heyetle birlikte sözde soykırım anıtına ziyaret gerçekleştiren Dendias, sözde anıta çelenk bıraktıktan sonra hatıra defterini imzaladı.
Dendias daha sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşmek üzere bölgeden ayrıldı.