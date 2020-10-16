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    • 16.10.2020 09:44
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    Son dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ’e büyük sevkiyat

    Son dakika haberine göre ’de, destekli rejimi ile muhalifler arasında tansiyon son dönemde yükselirken, Türk Silahlı Kuvvetleri kentin güneyinde yeni bir üs inşa etmeye başladı ve bölgeye büyük bir gerçekleştirdi.

    TSK’dan büyük sevkiyat! Dikkat çeken hareketlilik

    Sahadaki kaynaklar hem muhaliflerin hem de rejim güçlerinin olası büyük çatışmalar için güneyindeki cephe hatlarına bir süredir yığınak yaptığını aktarırken, önceki gün de Cisr eş-Şuğur yakınlarındaki Mare, Rejime ait savaş uçaklarınca bombalandı. Bombardımanda 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

    Milliyet'in haberine göre rejim güçlerinin İdlib'in güneyindeki köyleri bombalamasına misilleme olarak muhalif gruplar da, Cebel Zaviye'nin güneyindeki rejim hedeflerini füze ve topçu atışları ile vurdu. Gelişmeleri yakından takip eden ise bölgeye büyük bir gerçekleştirdi.

    Zırhlı araçlar, tanklar, toplar ve mühimmat taşıyan yaklaşık 70 araçtan oluşan konvoy Kafr Lossin bölgesinden geçerek önceki gün İdlib'e giriş yaptı. Askeri konvoy, özellikle İdlib'in güneyindeki TSK gözlem noktalarına takviye edildi. Öte yandan TSK, İdlib güneyindeki Kufuhin tepesinde yeni bir üs inşasına başladı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nden İdlib’e büyük sevkiyat