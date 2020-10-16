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    • 16.10.2020 Gazete
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    Ermeni Paşinyan’ın korkak askerleri cephede ağır kayıplar verince sivilleri hedef almaya başladı

    Başbakanı Nikol Paşinyan’ın korkak askerleri cephede ağır kayıp verince, sivilleri hedef aldı. Dün de cenaze töreni sırasında mezarlığı bombaladı.

    Ermenistan su insani ateşkesi ihlal etmeye ve sivilleri hedef almaya devam etti. Cepheden kaçan Ermeni ordusu, bu kez Terter'deki kent mezarlığına cenaze töreni sırasında top mermisi attı.



    Saldırıda 3 sivil vatandaş hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.



    Mezarlıkta ve mezarlık yakınlarında bulunan araçlarda hasar meydana geldi. Önceki gece de 200 öğrencinin öğrenim gördüğü okulu bombaladı. Bu saldırıda da 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

    Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail ve Hadrut'ta gerginliğin devam ettiği açıklandı.

    TAM SİHA PRES!
    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fransız kanalında Türk SİHA'larının başarısına değindi. Ermenilerin 1 milyar dolardan fazla mühimmatının yok edildiğini söyledi.

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