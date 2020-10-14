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    • Dünya
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    • 14.10.2020 15:50
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    Son dakika: Putin duyurdu! Kovid-19 aşısı tescil edildi

    Son dakika haberine göre Devlet Başkanı , ve Biyoteknoloji 'nin geliştirdiği, Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona'nın tescil edildiğini açıkladı.

    AA
    Putin duyurdu! İkincisi de tescil edildi

    Devlet Başkanı , ülkesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik geliştirilen ikinci aşının da tescillendiğini bildirdi.

    Putin, video konferans yoluyla yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkesindeki Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Rusya'nın aşı çalışmalarında bugün "sevindirici bir haber" aldıklarını belirten Putin, "Novosibirsk'teki Vektör Araştırma Merkezi, bugün Kovid-19'a karşı geliştirdikleri 'EpiVakKorona' adlı aşıyı tescil etti." diye konuştu.

    Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Kovid-19 aşısı, 11 Ağustos'ta tescil edilmişti.

    RUSYA ULUSLARARASI UÇUŞLARI ARTTIRIYOR
    Öte yandan Rusya, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal ettiği bazı uluslararası uçuşları yeniden başlatıyor.

    Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in kararıyla Rusya ile karşılıklı olarak Sırbistan, Küba ve Japonya uçuşları tekrar başlayacak.

    Ayrıca Rusya'dan Belarus, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Maldivler'e uçuş sayılarının da karşılıklı olarak artırıldığı bildirildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


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