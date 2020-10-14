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    • 14.10.2020 08:52
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    Korona virüs saat 17.00’de toplanacak! Gözler 'nın açıklamasında

    Son dakika haberine göre Korona virüs saat 17.00’de toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Dr. basın açıklaması yapacak.

    Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler Bakan Koca'nın açıklamasında
    Korona virüs saat 17.00'de toplanacak. , Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulunacak.

    13 EKİM TABLOSU
    Öte yandan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 114 bin 992 Kovid-19 testi yapıldı, 1632 kişiye hastalık tanısı konuldu.



    Son 24 saatte 62 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1314 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 296 bin 972'ye çıktı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Güncel Korona virüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak! Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında