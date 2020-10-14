İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail göklerinde tarihi olay: Etihad şirketine ait uçağın Milano'dan Abu Dabi'ye uçuşu, (İsrail) Ulaştırma Bakanlığına bağlı havacılık otoritesiyle koordineli olarak ilk kez şu dakikalarda gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Regev, bu olayı, İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşmasının meyvelerinden biri olarak değerlendirdi.