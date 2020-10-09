Mısır'da da Kıbtileri koruma adı altında 100 milyona yakın Müslümanın her türlü zulme maruz bırakıldığını söyleyen Şeyh Tufeyli, Kıbti azınlığa yönelik hiçbir tehdit olmamasına rağmen Müslümanların öldürülmesi ve aç bırakılması için birtakım filmler çevrildiğini ifade etti.

İRAN'A TEPKİ GÖSTERDİ

"Birkaç binlik bir azınlık için milyonlara ulaşan halkları yok etme gibi bir şey olabilir mi? Azerbaycan'da olanlar bundan ibarettir." diyen Şeyh Tufeyli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İran'ın, Ermenistan'a karşı Müslüman savaşçıların Azerbaycan'a gittiği gerekçesiyle savurduğu tehditlerle şok oldum. İran yönetimine soruyorum: Ermenistan'a gittiklerini medyada paylaşanları hiç mi görmediniz? Ermenistan'a savaşçı gönderen devletler de var, bunları görmediniz mi? Ama sizler, suçların üstünü örtmek için hala DEAŞ'çılar ve radikal teröristler konusunu Batı dünyasında kullanacağınızı zannediyorsunuz. Suriye, Irak, Afganistan ve Lübnan'ın yıkımı için kullanılan bu söylem, çok saçma siyonistçe bir söylemdir. Bu söylem, hala Azerbaycan'daki Şiilere acı çektirmedeki ısrarınızı gösteriyor."

AZERBAYCAN HALKINA DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNDU

Lübnanlı Şii alim, dünyada özgürlükten yana herkesi mazlum Azerbaycan halkına destek vermeye çağırarak, şunları ifade etti: