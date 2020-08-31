



BAE-İSRAİL ANLAŞMASI NEDİR?

ABD'nin arabuluculuğu ile yapılan anlaşma kapsamında Orta Doğu'da barışın tesis edileceği ve bölgedeki potansiyelin önünün açılacağı iddia ediliyor. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşmasını Filistin halkının sırtına saplanmış bir hançer olarak nitelendirmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise söz konusu anlaşmanın iki devletli çözümü yok etmeye yönelik bir anlaşma olduğunun altını çizmişti.