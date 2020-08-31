Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında ABD'nin arabuluculuğu ile yapılan 'normalleşme anlaşmasının' ardından iki ülke arasındaki ilk ticari uçuş başladı. İsrail'in başkenti Tel Aviv'den kalkan uçakta İsrailli yetkililer ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın da bulunduğu belirtildi. Kalkış yapan uçağın Abu Dabi'ye iniş yapacağı ifade edilirken; yetkililer arasında yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılma yollarının ele alınacağı belirtildi.
BAE-İSRAİL ANLAŞMASI NEDİR?
ABD'nin arabuluculuğu ile yapılan anlaşma kapsamında Orta Doğu'da barışın tesis edileceği ve bölgedeki potansiyelin önünün açılacağı iddia ediliyor. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşmasını Filistin halkının sırtına saplanmış bir hançer olarak nitelendirmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise söz konusu anlaşmanın iki devletli çözümü yok etmeye yönelik bir anlaşma olduğunun altını çizmişti.
İSRAİL'LE ANLAŞMA İMZALAYAN ÜNÇÜNCÜ ÜLKE OLDU
ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada, İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedilmişti. Birleşik Arap Emirlikleri, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.
FİLİSTİN BAŞBAKANI: "İSRAİL'E AİT UÇAĞIN BUGÜN BAE'YE İNMESİ BİZİ DERİNDEN ÜZMEKTEDİR"
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail uçağının Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) inmesinin üzüntü verici olduğunu söyledi.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Iştiyye, "İsrail'e ait bir uçağın bugün BAE'ye inmesi bizi derinden üzmektedir. Bu, Arap-İsrail çekişmesine ilişkin Arap tutumunun açık şekilde ihlal edilmesidir." dedi.
Iştiyye, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini reddeden Arap tutumlarını da takdir ettiklerini ifade etti.
İsrailli ve ABD'li yetkililerden oluşan bir heyet, Tel Aviv ve Abu Dabi arasında varılan anlaşma kapsamında temaslarda bulunmak için bugün El Al'a ait uçakla BAE'ye gitti.
El Al'ın Tel Aviv ile Abu Dabi arasında yapacağı ilk ticari uçuştaki heyette, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın da aralarında bulunduğu İsrailli ve ABD'li yetkililer yer alıyor.
Uçağın pilotu uçuş öncesi yaptığı anonsta, Suudi Arabistan hava sahasını kullanacağını belirtmişti.