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    • 13.10.2020 09:31
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    'da davullu, zurnalı, lı düğün! Gelin-damat dahil 70 kişi pozitif

    ’de yaklaşık 1000 kişinin katıldığı Türk düğününde, gelin-damat ve aileleri dahil 70 kişinin e yakalandığı açıklandı. Düğüne katılan ve hem kendisinin hem de kızının testi pozitif çıkan R.Y. “Salonda en az 1000 kişi vardı. Hiçbir şekilde kurallara uyulmadı. Maske takılmadığı gibi hijyen kuralları da hiçe sayıldı. Sosyal mesafe kuralına da kimse uymadı, zaten istese de uyamazdı. Çünkü salondaki tüm masalar doluydu. Davul zurna çalınca herkes a kalktı. Kızım ve ben koronaya yakalandık. Düğüne katılanlar arasında yaklaşık 70 kişi korona pozitif” dedi.

    Halay başı korona

    'da Hamm şehrinden sonra şimdi de başkent 'de Türklerin kalabalık düğünü nedeniyle korona sayılarında önemli artış oldu. Hürriyet'in haberine göre Berlin'in Spandau semtinde 2 Ekim Cuma akşamı yapılan ve kurallar gereği 50 kişiyle sınırlı olması gereken Türk düğününe yaklaşık 1000 kişi katılınca, gelin ve damat dahil çok sayıda davetliye bulaştı.

    HİÇBİR KURALA UYULMADI
    Gelinin annesinin de aralarında bulunduğu bazı vakaların hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Düğünde koronavirüs ile mücadele için uyulması zorunlu kuralların tümü hiçe sayıldı. Sosyal mesafe korunmadı, maske takılmadı ve hijyen kurallarına uyulmadı. Pistte kalabalık halinde da çekilince virüsün yayılmasına adeta davetiye çıkarıldı.

    EN AZ 70 KİŞİ KORONA OLDU
    Düğüne katılan ve hem kendisinin hem de kızının testi pozitif çıkan R.Y. "Salonda en az 1000 kişi vardı. Hiçbir şekilde kurallara uyulmadı. Maske takılmadığı gibi hijyen kuralları da hiçe sayıldı. Sosyal mesafe kuralına da kimse uymadı, zaten istese de uyamazdı. Çünkü salondaki tüm masalar doluydu. Davul zurna çalınca herkes halaya kalktı. Kızım ve ben koronaya yakalandık. Düğüne katılanlar arasında yaklaşık 70 kişi korona pozitif" dedi. Daha önceleri Berlin'de tespit edilen vaka sayısı 200'ün altında seyrederken, düğünü izleyen günlerde günlük vaka sayısı 400'ün üzerine çıktı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Dünya Almanya'da davullu, zurnalı, halaylı düğün! Gelin-damat dahil 70 kişi pozitif