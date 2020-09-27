Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.09.2020 11:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.09.2020 11:48
    ABONE OL

    dakika: 'de skandal görüntüler! Korona gölgesinde festival...

    İstanbul 'de 2 bine yakın gencin, festival yaptıkları alanda ü umursamadan sergilediği hareketler şaşkına çevirdi. dakika haberine göre sosyal mesafe kuralına uymayan gençlerin maske de takmadığı görüldü. tutuşarak halay çeken, göbek atan gençler kamp alanını da çöplüğe çevirdi. Skandal olay havadan görüntülendi.

    İHA
    Korona gölgesinde festival!

    Şile'de kamp kuran yaklaşık 2 bin genç, korona virüsüne aldırış etmeden festival düzenledi.

    Festivalde sosyal mesafeyi hiçe sayan gençlerin el ele halay çekerek, göbek atması pes dedirtti.

    Şile'de yapılan bir kamp festivalinde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü. Festivale katılan yaklaşık 2 bin kişi korona virüs tedbirlerini hiçe saydı.

    Festivalde onlarca kişinin el ele tutuşup halay çekerek göbek atması pes dedirtti.

    Gençlerin arabaların üzerine çıkarak dans ettiği görüldü. Havadan görüntülenen festivaldeki görüntüler izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı.

    Öte yandan festivalin düzenlendiği alanın çöplerle dolu olması dikkat çekti. Kamp alanının belediye ekipleri tarafından temizlenmediği görüldü.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Şile'de skandal görüntüler! Korona gölgesinde festival...
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri