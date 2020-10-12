Azerbaycan - Ermenistan arasındaki çatışmalar ateşkese rağmen sürüyor. Moskova'da anlaşan iki ülke cenazelerin ve rehinelerin değişimi için insani ateşkes ilan etmişti. Ancak, Ermenistan rahat durmadı ve kalleş saldırılar ile Azerbaycanlı sivilleri hedef aldı. Ermenistan'ın saldırıları sonrası Azerbaycan'dan yanıt gecikmedi. Karşı saldırıda çok sayıda Ermenistan komutanı ve askeri etkisiz hale getirildi. Birçok zırhlı da imha edildi.