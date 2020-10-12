Ermenistan'ın sivil noktalara gerçekleştirdiği saldırılarla başlayan ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı kurtarma operasyonu ile farklı bir boyut kazanan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimde birbiri ardına son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.
Çatışmaları sivil noktalara saldırılar yaparak Azerbaycan topraklarında bir kaosa dönüştürmek isteyen Ermenistan alçak saldırılarına önceki gün ateşkesi ihlal ederek yaptığı katliam girişimiyle devam etti.
9 KİŞİ ŞEHİT OLDU 39 YARALI VAR
Bölgede çatışma insani ateşkes kapsamında bir süreliğine durmuştu ki Azerbaycan ordusu karşısında bozguna uğrayan Ermenistan, ateşkesi fırsata çevirme ihanetine girişerek Gence kentinde gece yarısı sivillere bomba yağdırdı. Katliam niteliğindeki saldırılarda 9 sivil şehit oldu, 39 kişi ise yaralandı. Dünya ise Ermenistan'ın insanlık suçu işlemesine hala sessiz...
Ermenistan insani yardım, cenaze ve esir değişimi için yapılan ateşkesi Gence katliamıyla bozarak terör zihniyetiyle yönetildiğini bir kez daha kanıtladı. Sivillere füzeli saldırıya Dünya'nın sessizliği ise yürek dağlıyor.
DÜNYANIN SANSÜRLEDİĞİ SALDIRI GÖRÜNTÜLENDİ
Terör örgütü PKK ile ortak çalışan Ermenistan güçleri ateşkes anlaşmasının üzerinden 1 gün bile geçmeden, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye bomba ve füzelerle saldırarak katliam yaptı. Önceki gece saat 02:00'de gerçekleşen alçak saldırıda 9 kişi öldü, 39 kişi de yaralandı. Yaralılardan 6'sının çocuk olduğu aktarıldı. 2 kilometrelik alanda yüzlerce ev hasar gördü. Füzenin düştüğü yerde 5 metrelik çukur oluştu. Bir ev tamamen yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları 10 saate yakın sürdü. Genceliler yaşadığı dehşet anlarını anlattı.
AZERBAYCAN TÜRKLERİ BAĞIMSIZLIĞINDAN VAZGEÇMİYOR: BİZİ KORKUTAMAZLAR
Alçak saldırıya yatağında yakalanan Akife Bayramoğlu (64), komşuları tarafından enkaz altından çıkarılmış, Bayramoğlu, "Uyuyordum, evimiz başımıza yıkıldı. Torumun vardı, başında Kuran-ı Kerim asılıydı. Bize yıllar yılı yaptıkları bu zulüm bitsin artık. Ermeniler bu saldırılarla bizi korkutacaklarını düşünüyor ama ben bile giderim cepheye vatanımı savunmak için. Ateşkes ilan edip masumları vuran ikiyüzlü Ermenistan ordusuyla savaşarım" dedi.
"ERMENİSTAN'A GÜVENMEK YANLIŞ"
Saldırıda yüzünden yaralanan Halid İmonov (43), "Büyük bir patlama oldu, evin duvarları, pencereleri patladı. 6 aylık bebeğim var. Ermenistan ordusu Gence'ye saldırmaya başlayınca Bakü'ye göndermiştik. İyi ki göndermişim. Beşiğinin üstü tavandan gelen parçalarla dolu. Biz ateşkes istemiyoruz. Vatanımızı, Karabağ'ımızı, öz yurdumuzu istiyoruz. Yine arkadan vurdular. Biz Ermenistan'a ve onların ortaklarına güvenmiyoruz" diye konuştu.
ERMENİSTAN'DAN BİR ALÇAK SALDIRI DAHA!
Ermenistan birlikleri insani ateşkesi ihlal ederek Goranboy, Terter ve Ağdam şehrine saldırdı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusu birliklerinin insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.
Ermenistan güçlerinin saldırısı sonucunda şu ana kadar 41 sivil hayatını ve 200'den fazla kişi yaralandı.