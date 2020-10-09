"Ama bakın bizim üzerimizde Türk ve Azerbaycan bayrakları var. Bu bayraklar burada dalgalandığı gibi dalgalanacak Karabağ'da" dedi.

10 TANK İMHA EDİLDİ

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusunun 10 tankını daha imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, önceki gün Ermenistan ordusuna ait 10 tank, 6 D-20 obüs topu, bir Akatsiya kundağı motorlu obüs ve 30 aracın imha edildiği açıklandı.