AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV:

KAYBEDİYORLAR PAŞİNYAN'IN DANIŞMANI CANLI YAYINDA SAVAŞ SUÇUNU İTİRAF ETTİ 'YENİ TAKTİĞİMİZ SİVİLLERE SALDIRMAK'

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Kıdemli Askeri Danışmanı Vagharshak Harutyunyan, Rusya devlet televizyonu Russia 1'e canlı yayında konuşurken ülkesinin savaş suçu işlediğini itiraf eder nitelikte sözler sarf etti. Harutyunyan, cephede son durumu değerlendirirken "Şimdi yeni bir askeri taktik geliştirdik. Hava sistemlerini imha etmek ve sivil yerleşim noktalarını bombalamak; panik için" dedi. Ermeni danışman daha ikinci cümlesini kurmadan Rus televizyonu hemen yayını keserek önce bir konser kaydı yayınladı, ardından reklamlara geçti.

VATANI İÇİN İKİ OĞLUYLA BİRLİKTE GÖNÜLLÜ OLARAK CEPHEYE KOŞMUŞTU KAHRAMANCA ŞEHİT DÜŞTÜ

Dağlık Karabağ'ın özgürleştirilmesi için oğulları İntigam ve Şamil ile birlikte gönüllü olarak orduya katılan senarist Müşvik Abbasov (44) cephede kahramanca savaşarak şehit düştü. Geriye oğullarıyla birlikte askeri üniformayla çektirdiği bu fotoğraf kalan Abbasov'un şehit düşmesi sonrası sosyal medyada "Karabağ'ın özgürlüğü için cepheye koştu. Albayrak'ta yıldız olmuştur" şeklinde taziye mesajları paylaşıldı.