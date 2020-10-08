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Ermenistan ordusu perişan! Araçlarını bırakıp kaçtılar

Son dakika haberi... Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlarda Ermenistan asker çok sayıda aracını bırakıp kaçtı. Araçlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kaçan Ermenistan askerlerinin araçları ve eşyaları yer aldı.

İHA
Sabah
08.10.2020 08:40 - Son Güncelleme: 08.10.2020 08:46
Ermenistan ordusu perişan! Araçlarını bırakıp kaçtılar

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor.

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Ermenistan ordusu perişan! Araçlarını bırakıp kaçtılar

Azerbaycan ordusu işgalden çok sayıda alanı kurtarırken Ermenistan ordusu çatışma bölgesinde çok sayıda aracını bırakıp kaçtı.

Ermenistan ordusu perişan! Araçlarını bırakıp kaçtılar

Ermenistan askerlerinin bırakıp kaçtığı araçlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Ermenistan ordusu perişan! Araçlarını bırakıp kaçtılar

Görüntülerde kaçan Ermenistan askerlerinin araçları ve eşyaları yer aldı.

Ermenistan ordusu perişan! Araçlarını bırakıp kaçtılar

Sabah'ın haberine göre Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı askeri harekâtın 11. gününde ilerleyiş sürdü. Dün Ermenistan'ın ağır kayıplar verdiği cephede yaşananlar şöyle:

25 KM DERİNLİĞE İNİLDİ: Dağlık Karabağ'da 25 kilometre derine inmeyi başaran Azerbaycan ordusu, bugüne kadar 27 yerleşim yerini işgalden kurtardı. Ermenistan ordusunun 5. Muhrip Alayı komuta gözlem mıntıkası, 1 tank ve 3 topu imha edildi.
PANİKLE KENDİ TANKLARINI VURDULAR: Ciddi mühimmat ve yakıt temini sorunlarıyla karşılaşan Ermenistan birlikleri irtibat kopukluğu nedeniyle birbirlerine ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait bir tankın arkasındaki 3 tank tarafından panikle düşmandan kaçarken vurulduğunu duyurdu. Ermenistan 1. Motorlu Tüfek Alayı, yiyecek yetersizliğinden dolayı gıda tedariki ve yakıt sorunları yaşayınca askeri noktayı bırakıp kaçtı.

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