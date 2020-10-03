Donald Trump koronavirüse yakalandı, The Simpsons yeniden ortaya çıktı! Bir kehaneti daha mı tuttu?

PEKİ NE KADAR DOĞRU?

Tüm dünyanın izlediği ve milyonlarca kişinin sosyal medyada gördüğü bu anlar aslında The Simpsons'ın herhangi bir bölümüne bile ait değil. Dünyayı ilgilendiren hemen her olayı önceden bildiği öne sürülen The Simpsons çizgi dizisinin bir bölümünde Trump'ın öleceğinin resmedildiği, bunun başkanın hayatının tehlikede olduğu anlamına geldiğini söyleyen paylaşımlar da hızlıca yayıldı.