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Donald Trump koronavirüse yakalandı, The Simpsons yeniden ortaya çıktı! Bir kehaneti daha mı tuttu?
Donald Trump koronavirüse yakalandı, The Simpsons yeniden ortaya çıktı! Bir kehaneti daha mı tuttu?
Günün en çok yanıtı aranan sorusu hiç kuşkusuz 'The Simpsons'ın, Donald Trump kehaneti gerçek oldu mu?' konusu oldu. ABD Başkanı Donald Trump koronavirüse yakalanınca, yıllar önce Donald Trump hakkında pek çok tahminde bulunan The Simpsons sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başladı. Peki The Simpsons'ın Donald Trump kehaneti gerçek oldu mu? İşte gerçekler...
03.10.2020 08:50
- Son Güncelleme: 03.10.2020 08:50
Matt Groening tarafından yaratılan The Simpson, dünya televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olma özelliği taşıyor. 1989 yılında yayımlanmaya başladığı andan itibaren televizyon animasyonlarının seyrini değiştirdi, birçok yapıma esin kaynağı oldu.
Simpsons dizinin en meşhur olduğu alanlardan biri de geleceği tahmin etmesi. Tabi bir çoğu da uydurmadan ibaret.
Ünlü TV dizisi Simpsons'ın ABD Başkanı Trump'ın 2020 yılında öleceğini tahmin ettiği iddiası da ilgi çeken paylaşımlar arasındaydı. Günün en çok merak edilen konusu olmasının nedeni ise Donald Trump'ın koronavirüse yakalanması.
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından gözler Beyaz Saray'a çevrildi. Beyaz Saray, coronaya yakalanan Trump'ın tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldüğünü ve burada birkaç gün kalacağını duyurdu.
PEKİ NE KADAR DOĞRU?
Tüm dünyanın izlediği ve milyonlarca kişinin sosyal medyada gördüğü bu anlar aslında The Simpsons'ın herhangi bir bölümüne bile ait değil. Dünyayı ilgilendiren hemen her olayı önceden bildiği öne sürülen The Simpsons çizgi dizisinin bir bölümünde Trump'ın öleceğinin resmedildiği, bunun başkanın hayatının tehlikede olduğu anlamına geldiğini söyleyen paylaşımlar da hızlıca yayıldı.